В Тюменской области с начала эпидемсезона 2023 года клещевым боррелиозом заболели три человека

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

В Тюменской области с начала эпидемиологического сезона в 2023 года клещевым боррелиозом заболели три человека. По данным Управления Роспотребнадзора Тюменской области, со 2 марта специалисты ведут еженедельный контроль за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

За несколько месяцев в медицинские организации региона обратились с укусами насекомых 3 920 человек, в том числе 697 детей младше 14 лет.

– На 15 мая 2023 года зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

Отметим, сотрудники ответственных ведомств проводят акарицидные обработки территорий в местах массового отдыха, детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, а также кладбищ.