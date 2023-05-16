В Тюмени оштрафовали на 65 тысяч рублей хозяина бойцовской собаки, которая напала на двухлетнего ребенка в лифте

Ребенок провел в стационаре больше десяти дней. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор владельцу собаки, которая покусала маленького ребенка в кабине лифта многоквартирного дома на Верхнетарманской. Сегодня суд рассмотрел уголовное дело в отношении хозяина, чье животное причинило тяжкий вред здоровью двухлетнего малыша, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

По данным следствия, 18 января 2023 года мужчина, проявив небрежность, допустил нападение своей собаки на ребенка в лифте жилого дома. Мальчик получил рваные раны лица, врачи зашивали ему щеку.

– В январе текущего года в дневное время мужчина, находился в лифте многоквартирного дома с принадлежащей ему собакой породы американский стафтерьер без средств защиты. Он не предпринял должных действий, направленных на избежание опасных последствий, что привело к нападению собаки на малолетнего ребенка и причинению ему телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мальчик провел в стационаре больше десяти дней, позже с ним работал врач-психиатр. Изучив материалы дела, суд назначил владельцу животного штраф в размере 65 тысяч рублей.