Тюменская область заменит автобусный парк в 2023 году за 600 млн рублей из средств бюджетного кредита

В общей сложности между субъектами федерации будет распределено около 50 миллиардов рублей. Фото: Татьяна Коркина

Федеральный центр выделит регионам Урала и Сибири миллиарды рублей бюджетных кредитов на строительство социальной инфраструктуры и приобретение пассажирского транспорта. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Александр Ремезков.

В общей сложности между субъектами Российской Федерации будет распределено около 50 миллиардов рублей казначейских кредитов, которые предоставляются на 15 лет под 3% годовых.

– На эти цели Омской области выделяется 700 млн рублей, Тюменской области – 600 млн рублей, Курганской области – 300 млн. рублей. Федеральная поддержка позволит регионам закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Так что омичи, тюменцы и курганцы смогут в ближайшей перспективе пользоваться более комфортным и современным общественным транспортом, – уточнил Александр Ремезков в социальных сетях.

Напомним, правительство Тюменской области планировало в 2023 году занять у банков почти 44 миллиарда рублей.