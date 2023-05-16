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НовостиОбщество16 мая 2023 7:55

Тюменская область заменит автобусный парк в 2023 году за 600 млн рублей из средств бюджетного кредита

В общей сложности между субъектами Российской Федерации будет распределено около 50 миллиардов рублей
Серафима Краснова
В общей сложности между субъектами федерации будет распределено около 50 миллиардов рублей.

В общей сложности между субъектами федерации будет распределено около 50 миллиардов рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Федеральный центр выделит регионам Урала и Сибири миллиарды рублей бюджетных кредитов на строительство социальной инфраструктуры и приобретение пассажирского транспорта. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Александр Ремезков.

В общей сложности между субъектами Российской Федерации будет распределено около 50 миллиардов рублей казначейских кредитов, которые предоставляются на 15 лет под 3% годовых.

– На эти цели Омской области выделяется 700 млн рублей, Тюменской области – 600 млн рублей, Курганской области – 300 млн. рублей. Федеральная поддержка позволит регионам закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Так что омичи, тюменцы и курганцы смогут в ближайшей перспективе пользоваться более комфортным и современным общественным транспортом, – уточнил Александр Ремезков в социальных сетях.

Напомним, правительство Тюменской области планировало в 2023 году занять у банков почти 44 миллиарда рублей.