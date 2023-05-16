«Я убью тебя!»: суд в Тюмени вынес приговор бывшему силовику Алексею Ширшову, который избил женщину у подъезда

Ширшов у подъезда дома металлическим оцинкованным ведром избил соседку по дому. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор в отношении бывшего силовика Алексея Ширшова. Сегодня мировой судья Ленинского района осудил тюменца за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

По версии следствия, 14 июля предыдущего года Алексей Ширшов у подъезда многоквартирного дома на улице Судоремонтной металлическим оцинкованным ведром нанес соседке по дому несколько ударов в область головы, а позже начал угрожать. Обвиняемый действовал из чувства неприязни к пострадавшей женщине, уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

– 14 июля 2022 года Ширшов, находясь у подъезда дома на улице Судоремонтной в г. Тюмени и испытывая неприязнь, вооружившись металлическим оцинкованным ведром нанес соседке по дому удар в область головы. Потом стал ей угрожать: «Я убью тебя!» и нанес еще несколько ударов по телу, – говорится в материалах уголовного дела.

На судебном заседании Алексей Ширшов свою вину признал только по нанесению телесных повреждений. Изучив материалы дела, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок до 300 часов. Приговор еще не вступил в силу, обвиняемый может его обжаловать.