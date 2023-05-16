В Тобольске тюменец пронзил сердце сидящему на диване 46-летнему знакомому

Инцидент произошел в Тобольске. Фото: Татьяна Коркина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве приятеля. По данным Следственного комитета Тюменской области, ночью с 3 на 4 апреля текущего года двое мужчин устроили алкогольную вечеринку в квартире дома в микрорайоне 3Б. Инцидент произошел в Тобольске.

– Спустя некоторое время 57-летний обвиняемый в результате незначительного повода схватил нож и нанес им один удар в область сердца сидящему на диване 46-летнему знакомому. От полученного ранения последний скончался на месте, – рассказали детали преступления в пресс-службе Следкома.

Правоохранительные органы собрали доказательную базу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру и суд для более детального рассмотрения.