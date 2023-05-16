Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 5:51

В Тобольске тюменец пронзил сердце сидящему на диване 46-летнему знакомому

Инцидент произошел на алкогольной вечеринке
Серафима Краснова
Инцидент произошел в Тобольске.

Инцидент произошел в Тобольске.

Фото: Татьяна Коркина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве приятеля. По данным Следственного комитета Тюменской области, ночью с 3 на 4 апреля текущего года двое мужчин устроили алкогольную вечеринку в квартире дома в микрорайоне 3Б. Инцидент произошел в Тобольске.

– Спустя некоторое время 57-летний обвиняемый в результате незначительного повода схватил нож и нанес им один удар в область сердца сидящему на диване 46-летнему знакомому. От полученного ранения последний скончался на месте, – рассказали детали преступления в пресс-службе Следкома.

Правоохранительные органы собрали доказательную базу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру и суд для более детального рассмотрения.