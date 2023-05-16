Эксперт Альберт Комахидзе отметил качество работы команды губернатора Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе отметил качество работы команды губернатора Тюменской области Александра Моора. По мнению эксперта, Тюменская область – один из лидеров России в различных сферах деятельности – от сельского хозяйства до промышленности, включая культуру и спорт.

– Оценка этой работы была дана на недавней встрече президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором, – уточнил Альбер Комахидзе, выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

В частности, президент России позитивно оценил результаты социально-экономического развития Тюменской области и поддержал желание Моора выдвинуть свою кандидатуру на губернаторские выборы в 2023 году.

Достойных соперников в нынешней предвыборной кампании у губернатора Александра Моора, по мнению эксперта, не будет.