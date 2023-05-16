Депутат облдумы Инна Лосева поучаствовала в экологической акции на озере Бирюзовое

Фото: duma72.ru

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы, координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» в Тюменской области Инна Лосева приняла участие в экологической акции на озере Бирюзовое, неподалеку от Велижанского водозабора. В рамках акции «Экологический этикет» в озерцо выпустили 100 килограммов мальков карпа и 30 килограммов мальков белого амура.

По словам Инны Лосевой, экологическая акция в рамках партийного проекта и реализации национального проекта «Экология» стартовала 12 мая. С этого дня по всей России проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам бережного отношения к природе и экологического воспитания.

– Одно из них организовали сотрудники водоканала: это зарыбление озера Бирюзовое. Год назад они очистили водоем, углубили его, а сегодня выпустили мальков карпа и белого амура. Это важно, поскольку зарыбление озер – это значимая часть реализации экологических проектов, – заметила парламентарий.

Как отметила гендиректор предприятия «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева, озеро образовалось на месте карьера, где добывался песок при строительстве Велижанской водоочистной станции в конце 60-х годов. В 70-х в водоеме водились карась, окунь, чебак, лещ, судак, щука, гальян, но в конце 90-х рыбы почти не осталось из-за браконьеров.

– Позже озеро обмелело, его берега заросли травой. В 2022 году инициативные сотрудники водоканала, волонтеры предприятия очистили берег от бытового мусора, сухих веток, кустарников и травы, – рассказала Ольга Сарбаева.

Для экологической акции предоставили технику для выкорчевывания гнилых пней и углубления прибрежной зоны, чтобы летом озеро не заросло травой. Зарыбляя водоем, все собравшиеся дали ему вторую жизнь.