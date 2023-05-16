Средняя зарплата тюменца превысила 64 тысячи рублей

Больше всех получают сотрудники сферы по добыче сырья и инвестициям. Фото: Татьяна Коркина

Аналитики заявили о росте средней заработной платы тюменца. По данным специалистов по подбору персонала, среднемесячная оплата труда в Тюменской области превысила 64 тысячи рублей в апреле 2023 года. Таким образом, заработная плата жителей за месяц выросла на 9 тысяч рублей, по сравнению с информацией за март текущего года.

Больше всех получают сотрудники сферы по добыче сырья и инвестициям. Оплата труда рабочего персонала превысила 82 тысячи рублей. Строителям и работникам общественного транспорта предлагают оплату труда в 80 тысяч рублей.

Меньше всех получают в Тюменской области сотрудники медиа, искусства и туризма. Их предлагаемая зарплата не превышает 35 тысяч рублей.