Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 4:51

Средняя зарплата тюменца превысила 64 тысячи рублей

Больше всех получают сотрудники сферы по добыче сырья и инвестициям
Серафима Краснова
Больше всех получают сотрудники сферы по добыче сырья и инвестициям.

Больше всех получают сотрудники сферы по добыче сырья и инвестициям.

Фото: Татьяна Коркина

Аналитики заявили о росте средней заработной платы тюменца. По данным специалистов по подбору персонала, среднемесячная оплата труда в Тюменской области превысила 64 тысячи рублей в апреле 2023 года. Таким образом, заработная плата жителей за месяц выросла на 9 тысяч рублей, по сравнению с информацией за март текущего года.

Больше всех получают сотрудники сферы по добыче сырья и инвестициям. Оплата труда рабочего персонала превысила 82 тысячи рублей. Строителям и работникам общественного транспорта предлагают оплату труда в 80 тысяч рублей.

Меньше всех получают в Тюменской области сотрудники медиа, искусства и туризма. Их предлагаемая зарплата не превышает 35 тысяч рублей.