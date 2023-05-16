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НовостиОбщество16 мая 2023 4:40

Ушел из жизни 15 мая руководитель Тюменского института нефти и газа Леонид Бриллиант

Леонид Бриллиант являлся членом Попечительского совета Тюменского государственного университета
Серафима Краснова
Леонид Бриллиант являлся членом Попечительского совета Тюменского государственного университета.

Леонид Бриллиант являлся членом Попечительского совета Тюменского государственного университета.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области скончался руководитель ЗАО «Тюменский институт нефти и газа». Леонид Бриллиант находился на руководящей должности с 1999 года, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Под его руководством были реализованы крупные проекты федерального значения. Один из них – разработка рекомендаций к методике построения геологических моделей при подсчете запасов углеводородного сырья. Также Леонид Бриллиант являлся членом Попечительского совета Тюменского государственного университета.

– Это тяжелая утрата. «Тюменский институт нефти и газа» , который возглавлял Леонид Самуилович, – участник нашего нефтегазового кластера. Компания специализируется в такой востребованной и передовой для страны отрасли, как искусственный интеллект, нейросетевые технологии в геологии и управлении добычей, – рассказывает о почившем директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

За годы работы и службы Леонид Бриллиант был удостоен звания «Заслуженный работник Минтопэнерго» и медали «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».