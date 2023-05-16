Ушел из жизни 15 мая руководитель Тюменского института нефти и газа Леонид Бриллиант

Леонид Бриллиант являлся членом Попечительского совета Тюменского государственного университета. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области скончался руководитель ЗАО «Тюменский институт нефти и газа». Леонид Бриллиант находился на руководящей должности с 1999 года, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Под его руководством были реализованы крупные проекты федерального значения. Один из них – разработка рекомендаций к методике построения геологических моделей при подсчете запасов углеводородного сырья. Также Леонид Бриллиант являлся членом Попечительского совета Тюменского государственного университета.

– Это тяжелая утрата. «Тюменский институт нефти и газа» , который возглавлял Леонид Самуилович, – участник нашего нефтегазового кластера. Компания специализируется в такой востребованной и передовой для страны отрасли, как искусственный интеллект, нейросетевые технологии в геологии и управлении добычей, – рассказывает о почившем директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

За годы работы и службы Леонид Бриллиант был удостоен звания «Заслуженный работник Минтопэнерго» и медали «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».