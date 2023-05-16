На Тюменскую область 16 мая идет северный циклон с мощным похолоданием

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области сохраняются последние дни летнего тепла, уже сегодня в регионе мощно похолодает. Согласно данным синоптиков, температура воздуха сохранится днем на протяжении нескольких дней до +22 градусов. Однако ночью столбики термометров в Тюменской области опустятся до минусовой температуры.

Это в Тюменскую область нагрянет циклон с севера, который несет в себе не только мощное похолодание, но и еще сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. С его приходом во вторник, 16 мая 2023 года, на севере Тюменской области ожидается ночью от -1 до +5 градусов, на юге – до +8 градусов.

В четверг, 18 мая, циклон накроет весь регион. В Тюменской области похолодает до +13 градусов. Осадки до конца месяца не прогнозируются. Примечательно, что в оставшиеся две недели в Тюмени будет облачно, с порывами ветра до 17 метров в секунду.