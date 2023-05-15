Московская компания на 70% дешевле приобрела убыточный рыбозавод в Тюменской области

Победителем аукциона признана компания «Неомакс». Фото: Виктория Гаврик

Московская компания приобрела рыбоперерабатывающий завод, который продавали за 360 миллионов рублей. На предприятии «Эра-98» занимаются консервированием рыбы и ракообразных моллюсков, а также их переработкой. Согласно данным налоговой службы, за прошлый год завод потерпел убытки на 6,8 миллиона рублей.

Завод в деревни Ушакова начал процедуру банкротства, поэтому желающих приобрести его особо не было. Владельцам пришлось предоставить потенциальным покупателям хорошую скидку, сбросив стоимость с 400 до 121 миллиона рублей.

«Победителем аукциона признана компания «Неомакс». Сумма сделки составила 121 млн 156 тысяч рублей», – говорится на официальном сайте Российского аукционного дома.

Добавим, что компания занимается фармацевтической продукцией, но решила приобрести рыбоперерабатывающий завод.