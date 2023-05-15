На Тюмень с 16 мая надвигается штормовой ветер

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На юге Тюменской области с 16 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали сотрудники администрации города, опираясь на данные Тюменского гидрометцентра.

«На юге Тюменской области с 16 по 17 мая местами, а с 18 по 19 мая 2023 года в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление – 5-й класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность)», – говорится в сообщении пресс-службы городской мэрии.

Кроме того, в Тюмени и ближайших районах повышается вероятность возникновения лесных пожаров на территории города, уточнили в едином центре оперативного реагирования.