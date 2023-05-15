В Тюмени руководитель топливной компании задолжал налоговой более 70 млн рублей

Обвиняемый не уплатил в бюджет РФ налогов на добавленную стоимость за первый и второй кварталы. Фото: Татьяна Коркина

Перед судом в Тюменской области предстанет руководитель ликвидированной коммерческой компании, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 70 миллионов рублей. Детали уголовного дела озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, руководитель компании, которая осуществляла деятельность по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, действуя с корыстной целью, с января по сентябрь 2019 года отражал в бухгалтерском отчете и налоговой декларации предприятия ложные сведения о совершенных сделках.

– В период с января по сентябрь 2019 года организацией, возглавляемой обвиняемым, в налоговый орган были представлены заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с контрагентом при осуществлении деятельности по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый не уплатил в бюджет РФ налогов на добавленную стоимость за первый и второй кварталы предыдущего года на сумму более 70 миллионов рублей. Прокуратура предъявила в интересах государства гражданский иск к предпринимателю на указанную сумму. Материалы дела были переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.