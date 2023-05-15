«Комсомолка» и партнеры высадили сирень, дерен и спирею на улице Харьковской

Фото: Иван Горбунов.

Традиционная акция по высадке деревьев прошла в минувшую пятницу на улице Харьковской в Тюмени. Силами «Комсомолки» и наших партнеров неподалеку от областной больницы № 2 саженцы сирени, дерена и спиреи обрели новое уютное пристанище. Дело за малым: подождать пару лет, чтобы кустарники подросли и превратились в настоящий оазис для услады наших глаз.

Комфортные условия

Заместитель руководителя управы Ленинского административного округа города Тюмени Юрий Верхоланцев отмечает, что инициативы по высадке деревьев случаются, но редко.

– Создание комфортных условий и озеленение находятся в приоритете нашей работы. Мы готовы всячески содействовать инициативам неравнодушных людей, включая обустройство лунок, земли, подвоза водовозной техники, как для этой акции. Главная задача – чтобы посадочный материал прижился. Потом город его возьмет на содержание и будет обеспечивать полив и уход. Поэтому я надеюсь, что вскоре саженцы будут радовать наших горожан, – отметил Юрий Верхоланцев.

Фото: Иван Горбунов.

Один из постоянных участников экологических акций – АО «УСТЭК». По словам директора по общим вопросам и закупочной деятельности предприятия Андрея Гурьева, устэковцы не только озеленяют город, но и занимаются очисткой берегов водоемов.

– Многие правильно говорят: «Это наш город!». Мне нравится и сам процесс высадки деревьев, и то, что они будут украшать любимую Тюмень, – подчеркнул Андрей Гурьев.

Фото: Иван Горбунов.

Такого же мнения придерживается и начальник производства тюменского филиала ООО «ЭСАБ» Вячеслав Бояров. По его словам, предприятие придает большое значение сохранению окружающей среды, поэтому в озеленительных акциях принимает активное участие.

– К сожалению, в прошлый раз у меня не получилось лично поучаствовать в высадке деревьев, зато сегодня я здесь, с вами, – улыбается Вячеслав. – Надеюсь, наши труды не пройдут даром и вскоре мы будем любоваться плодами наших трудов.

Компании «ТОПОЛ-ЭКО» ТУРА сам Бог велел участвовать в экологической акции. Как отметила коммерческий директор предприятия Надежда Хасанова, название компании тесно связано с экологическим направлением оборудования, которое они производят.

Фото: Иван Горбунов.

– Нам нравится заниматься озеленением наших городов, – признается Надежда. – Мы высаживали деревья в Москве, Екатеринбурге и приняли приглашение от вас. Сам процесс интересный! Радует, что пришло много людей, которые радеют за благополучие города.

Высадка по ГОСТу

Фото: Иван Горбунов.

За процессом высадки деревьев тщательно следил и начальник отдела озеленения МКУ «ЛесПаркХоз» Андрей Филатов. Как и все собравшиеся, он бережно высаживал саженцы, обильно их поливал и формировал бортики лунок.

– Когда приходит вегетационный период и начинается посадка растений, я часто принимаю участие в экологических акциях, – признается Андрей. – Проводим мероприятия и сами: например, помогаем выпускникам высаживать школьное дерево. Ведь растения нужно высаживать не абы как, а по определенным параметрам, включая ГОСТы.

Фото: Иван Горбунов.

Завершением нашей экологической акции «Зеленый город» стало торжественное открытие памятной таблички с названием акции и упоминанием предприятий-партнеров и дегустация блюд полевой кухни.

Фото: АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания».

Фото: ООО «ЭСАБ-Тюмень».