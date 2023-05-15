В Тюмени избитый охранник отсудил компенсацию в 450 тысяч рублей у буйных посетителей ночного клуба

Сотрудник заведения получил несколько ударов по голове собственным пистолетом. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени избитый охранник отсудил компенсацию в 450 тысяч рублей у буйных посетителей ночного заведения. Сегодня Калининский районный суд вынес приговор в отношении Дмитрия Коратаева, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В материалах уголовного дела указано, что 21 мая прошлого года мужчина в компании трех дам отдыхал в местном заведении.

– Изрядно выпившая и неадекватная пара посетителей пыталась испортить ему отдых. Сильно пьяная девица оскорбляла отдыхающих и провоцировала мужчин на выяснение отношений с помощью кулаков, а ее перепивший спутник неадекватно отреагировал на сделанное Дмитрием замечание, – рассказали подробности уголовного дела в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Когда словесный конфликт перерос в драку, в нее вмешался охранник. Сотрудник заведения встал между оппонентами и выпроводил их на улицу. Охранник выхватил газовый пистолет и выстрелил в воздух, но выронил оружие на асфальт, его взял обвиняемый и несколько раз ударил работника по голове. На место происшествия приехали скорая и полиция.

Суд, изучив материалы дела, Дмитрию Коратаеву назначил три года условно, а также с него взыскали моральную компенсацию в 450 тысяч рублей.