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НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:08

В Тюмени избитый охранник отсудил компенсацию в 450 тысяч рублей у буйных посетителей ночного клуба

Сотрудник заведения получил несколько ударов по голове собственным пистолетом
Серафима Краснова
Сотрудник заведения получил несколько ударов по голове собственным пистолетом.

Сотрудник заведения получил несколько ударов по голове собственным пистолетом.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени избитый охранник отсудил компенсацию в 450 тысяч рублей у буйных посетителей ночного заведения. Сегодня Калининский районный суд вынес приговор в отношении Дмитрия Коратаева, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В материалах уголовного дела указано, что 21 мая прошлого года мужчина в компании трех дам отдыхал в местном заведении.

– Изрядно выпившая и неадекватная пара посетителей пыталась испортить ему отдых. Сильно пьяная девица оскорбляла отдыхающих и провоцировала мужчин на выяснение отношений с помощью кулаков, а ее перепивший спутник неадекватно отреагировал на сделанное Дмитрием замечание, – рассказали подробности уголовного дела в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Когда словесный конфликт перерос в драку, в нее вмешался охранник. Сотрудник заведения встал между оппонентами и выпроводил их на улицу. Охранник выхватил газовый пистолет и выстрелил в воздух, но выронил оружие на асфальт, его взял обвиняемый и несколько раз ударил работника по голове. На место происшествия приехали скорая и полиция.

Суд, изучив материалы дела, Дмитрию Коратаеву назначил три года условно, а также с него взыскали моральную компенсацию в 450 тысяч рублей.