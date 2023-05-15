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НовостиОбщество15 мая 2023 7:00

Газелист-нарушитель устроил гонки от ДПС по трассе Тюмень – Нижняя Тавда

За время погони газелист выезжал на встречную полосу движения
Виктория Гаврик
За время погони газелист выезжал на встречную полосу движения.

За время погони газелист выезжал на встречную полосу движения.

Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ДПС 14 мая устроили погоню за водителем «Газели» на трассе Тюмени. Дорожная полиция преследовала его от автодороги Тюмень – Нижняя Тавда и остановила у села на окружной дороге.

Нештатная ситуация произошла после того, как водитель нарушил ПДД и не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. За время погони газелист выезжал на встречную полосу движения и разными способами пытался скрыться от дорожной полиции. Полицейские организовали перехват транспортного средства и остановили «Газель» на окружной дороге в районе ближайшего села.

– Вчера на 25-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда по требованию наряда ДПС не остановилась «Газель». Машина ехала в сторону города, что могло спровоцировать серьезные последствия. Водитель ехал очень странно, цеплял обочину. Его стали преследовать, неподалеку от окружной дороги к наряду ДПС присоединились другие сотрудники дорожно-постовой службы, взяли «в коробочку» и в районе села остановили. Мужчина 1984 года рождения прошел освидетельствование на наркотики. По предварительной информации, исследования показали положительный результат, точно будет известно позже. Водителя направили в суд за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, также на него составлен материал за выезд на встречную полосу движения, – рассказала начальник отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова редакции «КП»-Тюмень».

За эти нарушения, а также за выезд на встречную полосу движения и игнорирование требований сотрудников ДПС, согласно законодательству, водителю грозит административный штраф до 7 тысяч рублей.