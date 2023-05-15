Газелист-нарушитель устроил гонки от ДПС по трассе Тюмень – Нижняя Тавда

За время погони газелист выезжал на встречную полосу движения. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ДПС 14 мая устроили погоню за водителем «Газели» на трассе Тюмени. Дорожная полиция преследовала его от автодороги Тюмень – Нижняя Тавда и остановила у села на окружной дороге.

Нештатная ситуация произошла после того, как водитель нарушил ПДД и не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. За время погони газелист выезжал на встречную полосу движения и разными способами пытался скрыться от дорожной полиции. Полицейские организовали перехват транспортного средства и остановили «Газель» на окружной дороге в районе ближайшего села.

– Вчера на 25-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда по требованию наряда ДПС не остановилась «Газель». Машина ехала в сторону города, что могло спровоцировать серьезные последствия. Водитель ехал очень странно, цеплял обочину. Его стали преследовать, неподалеку от окружной дороги к наряду ДПС присоединились другие сотрудники дорожно-постовой службы, взяли «в коробочку» и в районе села остановили. Мужчина 1984 года рождения прошел освидетельствование на наркотики. По предварительной информации, исследования показали положительный результат, точно будет известно позже. Водителя направили в суд за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, также на него составлен материал за выезд на встречную полосу движения, – рассказала начальник отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова редакции «КП»-Тюмень».

За эти нарушения, а также за выезд на встречную полосу движения и игнорирование требований сотрудников ДПС, согласно законодательству, водителю грозит административный штраф до 7 тысяч рублей.