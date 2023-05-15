Сайт Законодательного собрания Ямала вошел в топ-5 лучших парламентских сайтов

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания ЯНАО

Официальный сайт Законодательного собрания ЯНАО занял пятое место в общероссийском рейтинге интернет-ресурсов законодательных органов власти субъектов и первое среди регионов УрФО. Площадка приняла участие в ежегодном всероссийском конкурсе, набрав 34 балла. Его итоги подвела комиссия Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

Прежде всего эксперты учитывали актуальность и полноту размещаемых нормативных правовых актов, законов и законопроектов, итогов голосований, планов и отчетов о деятельности депутатов, комитетов и комиссий, открытость и доступность информации для населения, а также возможность для каждого выразить свое мнение и внести предложения по значимым вопросам.

В тройку лидеров вошли сайты Московской городской думы (40 баллов), Самарской губернской думы (39 баллов) и Законодательного собрания Пермского края (38 баллов). А в десятке лучших также оказались интернет-ресурсы Думы Югры (33 балла) и Законодательного собрания Челябинской области (31 балл).

– Ежегодный мониторинг сайтов региональных парламентов – это не столько соревнования, сколько возможность получить рекомендации и продолжить работу по совершенствованию взаимодействия законодателей и населения. Наша задача – стать полезным ресурсом для всех групп населения, – прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Кстати, по итогам 2022 года официальный сайт Законодательного собрания ЯНАО занял второе место в индексе надежности HTTPS-сайтов государственных органов субъектов РФ, подготовленном в рамках проекта «Мониторинг госсайтов».