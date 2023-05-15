Качество воздуха в атмосфере снизится в четырех районах Тюменской области 15 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области значительно снизится качество воздуха в атмосфере сегодня, 15 мая. Согласно данным сервиса «Вентускай.ком», в нескольких районах региона станет труднее дышать. Количество опасных частиц в атмосфере воздуха начнет увеличиться после 17 часов вечера.

Согласно информации специалистов, снизится качество воздуха в следующих районах: Абатском, Ишимском и Сорокинском. Жителям Викуловского района советуют не выходить на улицу сегодня вечером, а если все-таки пришлось, то лучше надевать защитную маску. Нахождение на улице в это время может привести к проблемам с лёгкими и сердцем.

Сейчас концентрация вредных веществ в Тюмени в 4,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения. Но это, как мы знаем, не предел, еще пару дней назад качество воздуха в городе было хуже в 19 раз.