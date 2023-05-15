После нестабильных выходных погода 15 мая готовит тюменцам сюрприз

15 мая 2023 года отмечается день Бориса и Глеба, прозванных Сеятелями. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики 15 мая 2023 года представили обновленный прогноз погоды на период с 14 по 16 мая. Судя по всему, сразу после выходных погода начнет планомерно улучшаться. Так, в понедельник, 15 мая, температуры воздуха ночью будет от +1 до +6 градусов тепла. Днем метеорологи прогнозируют до +19...+21 градуса.

Рабочая неделя, 15 мая 2023 года, в соответствии с прогнозом, начнется с комфортных условий в Тюменской области: существенных осадков в этот день не ожидается, однако в ночное и утреннее время возможен туман. Порывы северного ветра усилятся до 8 метров в секунду.

По народному календарю 15 мая 2023 года отмечается день Бориса и Глеба, прозванных Сеятелями, а Православная церковь вспоминает сыновей киевского князя Владимира Святославовича – Бориса и Глеба. В этот день считается дурной приметой складывать деньги вместе с чеками – к большим тратам. Нельзя оставаться без купюр в кошельке – к большим и незапланированным расходам.