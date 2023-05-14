В Голышмановском ГО отремонтируют больше семи километров дорог Фото: Татьяна Коркина

Больше семи километров дорог областного значения капитально отремонтируют в этом году на территории Голышмановского городского округа. Об этом сообщает АиФ-Тюмень. Тендер на проведение этих работ получили местные дорожники. Бригады одновременно трудятся на двух объектах: подъездах к деревням Боровлянке и Черемшанке от федеральной автодороги Тюмень - Омск.

- Оба эти участка примерно одинаковые по протяжённости – чуть больше 3,5 километров. Сейчас наши специалисты снимают изношенное дорожное асфальтобетонное покрытие, в дальнейшем подготовят основание под новое полотно. Планируем усилить его двумя слоями щебня и асфальтобетон тоже уложим в два слоя. Это необходимо сделать, чтобы покрытие было прочнее и служило дольше. Здесь местность болотистая, поэтому без таких мер не обойтись, - рассказал заместитель директора ДРСУ-4 по Голышмановскому участку Евгений Шалабин.

Он отметил, что капремонт планируют завершить до 15 октября текущего года.