Тюменцам предложили найти работу на свежем воздухе Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы могут найти работу на свежем воздухе. МегаТюмень собрала несколько вакансий для тюменцев под открытым небом, которые подойдут соискателям с опытом и без него, для постоянного трудоустройства или временной подработки. Некоторые тюменцы могут захотеть в теплое время года сменить офис на свежий воздух.

- Больше всего сезонных предложений в сельском хозяйстве, индустрии гостеприимства, строительстве, ЖКХ. Они адресованы как соискателям с опытом и специальными навыками, так и тем, кто ищет подработку, в том числе студентам для временной занятости на каникулах, - рассказала региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина.

Молодежь часто устраивается на работу в парки развлечений и отдыха на позиции операторов различных аттракционов. Одно из преимуществ этих вакансий — в ежедневных выплатах, но а минусом может стать работа по выходным и вечерами. Так, инструктору веревочного парка обещают до 3 тысяч рублей за смену, и он должен работать не реже 3–4 дней в неделю.

Можно выбрать стажерские позиции, чтобы освоить новую профессию. В частности, строительная компания берет к себе ученика кровельщика на сдельную оплату 170 рублей в час и обеспечит его работой круглый год. В числе самых востребованных сотрудников - продавцы. Летом это может быть продажа попкорна, мороженого, лимонада, воздушных шаров, сувениров и т.д.

Еще один временный вариант на лето — работа официантом на открытых верандах ресторанов. Официанту летнего кафе предлагают почасовую ставку плюс проценты от выручки, доставку домой после вечерних смен и бесплатное питание.