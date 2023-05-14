Жителям Тюмени рассказали о мошенниках Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам объяснили, как отличить сотрудника банка от мошенника. Тюменская область сегодня отмечает, что одним из популярных способов мошенничества является обман от лже сотрудников банка, которые сообщают о подозрительной операции и списании денег, а также об оформлении кредита.

– Как правило, есть три ситуации, когда банк может звонить своему клиенту: рекламные предложения, ответ на ваш запрос или жалобу, блокировка подозрительной операции. По закону банк может до списания средств со счета клиента приостановить исполнение подозрительной операции на срок не более двух рабочих дней. Затем банк должен немедленно связаться с клиентом, чтобы подтвердить такую операцию. В этом случае сотрудник банка может проверить только те данные, которые вы сообщили при заключении договора, например, кодовое слово или ответ на контрольный вопрос, - рассказал заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин.

Специалист подчеркивает, что настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные банковских карт, ПИН-коды, одноразовые пароли и коды из SMS, а также выяснять наличие счетов и карт в других банках или требовать перевести деньги на «резервный» счет.

Мошенники часто играют на сильных эмоциях и чувствах граждан. Поэтому не нужно верить, если вам позвонили от имени банка, Центрального банка, полиции, ФСБ, прокуратуры, и начали разговор о ваших деньгах.