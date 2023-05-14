В Тюменской области зафиксирован миграционный прирост населения Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область лидирует в УрФО по динамике миграционного прироста. Такие данные приводит «Вслух.ру», ссылаясь на статистику Росстата.

Так, в январе-феврале в Тюменскую область на ПМЖ прибыло 6 тысяч 973 человека (в тот же период годом ранее — 6 тыс. 592). Миграционный прирост в Тюменской области составил 1 тыс. 424 человека. При этом в УрФО в целом — 6 тыс. 686 человек. По данному показателю лидирует Югра, а Свердловская и Курганская области оказались в минусе.

Примечательно, что граждане охотно едут в сельскую местность: по статистике — 343 на сто тысяч сельских жителей. В города 315 человек на 100 тысяч жителей. В целом по России на 100 тысяч население пришлось 42 переехавших, в том числе 74 — в города страны.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном отчете перед депутатами областной думы также отметил миграционный прирост населения.

- Мы в числе тех регионов России, в которые активно приезжают жить и работать. Это подтверждает и стабильный рост численности населения. По состоянию на начало этого года в Тюменской области проживает с учетом итогов переписи населения более 1 миллиона 600 тысяч человек - подчеркнул Александр Моор.