Для детей из Голышманово организовали патриотический проект «Мальчиши-Кибальчиши»

Фото: паблик "Голышмановские пограничники"

Голышмановских дошколят патриотично воспитывают на произведении Аркадия Гайдара. Как сообщает Мегатюмень, местные ветераны- пограничники объединились с комитетом образования Голышмановского округа и создали патриотический проект «Мальчиши-Кибальчиши».

- С раннего возраста надо воспитывать в ребятишках любовь и уважение к Родине, чтобы росли настоящими патриотами своей страны. Сейчас идёт информационная борьба за умы детей, и мы не должны проиграть её. В 1990-х и так многое упустили, теперь такого допустить нельзя. Нужно стараться отвлекать детей от интернета, через который в их головы закладывается много разного мусора, - рассказал руководитель проекта, ветеран-пограничник Олег Негамедзянов.

Он лично встречается с ребятами и рассказывает им о пограничной службе, её важности, учит малышей любить Родину. Все это естественно делается на примерах знакомых им сказочных персонажей, например, богатырях, чтобы малышам было понятнее. Встречи он проводит со своими товарищами - Владимиром Киргинцевым и Сергеем Ситниковым.