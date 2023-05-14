Тюменцам рассказали, как отучить собаку лаять дома Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам объяснили, что делать если соседи по даче жалуются на вашу собаку. В таком случае кинологи советуют скорректировать поведение четвероногого друга. Об этом пишут АиФ-Тюмень.

- Лай — это форма сигнального поведения: от выражения радости, недовольства и предупреждения об опасности до потребности привлечения внимания. Если у вашего любимца закрепилась привычка выть или лаять во дворе, необходимо проработать эту проблему, - рассказал ветеринар Николай Лапин.

Специалист выделяет самые распространённые причины собачьего лая: проявление эмоций, страх, защита территории, скука и общение с сородичами.

- Ругать животное или не дай Бог применять физическую силу нельзя. Это только усугубит ситуацию. Бывает так, что владелец случайно сам закрепляет привычку лаять. Это происходит потому, что хозяин по ошибке может отвлекать собаку лакомством в момент, когда она начинает лаять, услышав, например, посторонний шум. У питомца вырабатывается ассоциация, что лаять на шум — это хорошо, за это дают вкусняшки. Заметив, что собака собралась лаять или выть, нужно строго сказать: "нельзя". После того как собака прекратила действие, необходимо подозвать ее к себе, поощрить и похвалить за молчаливое поведение - советует ветеринар.

Кроме того, любой собаке нужна физическая нагрузка и внимание хозяина. Если регулярно гулять, играть с питомцем, а также выпускать собаку бегать по участку она перестанет скучать - соответственно лаять и выть.