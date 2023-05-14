Юные блогеры Ишима и Приишимья снимают ролики о Петре Ершове

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Авторские ролики о Петре Ершове снимают юные блогеры Ишима и Приишимья, пишет информационное агентство «Тюменская линия». На конкурс «Музей глазами юного блогера» грантового проекта Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова поступило 18 видеороликов. Участниками конкурса смогут стать ребята из Ишима и Приишимья от 7 до 18 лет. Свои работы можно направить еще до 5 июня.

- Событие набирает обороты, поступает очень много запросов. Как показывает практика, участники долго раскачиваются, зато потом работы идут потоком. Замечательно то, что самым юным творцам помогают родители и учителя. А ребята постарше могут самостоятельно реализовать свои авторские задумки. И по-своему интерпретировать творчество и судьбу Ершова на понятном для сверстников языке. Тем интереснее результат, - делится пиар-менеджер учреждения Юлия Шестакова.

Она уверена, что ребята очень ответственно отнеслись к делу и даже специально приезжают в Ишим, чтобы записать видео возле памятника «Коньку-горбунку» у Дворца культуры.