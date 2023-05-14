Ребята из тюменского центра «Родник» стали частью всероссийского движения «Бессмертный полк»

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Бессмертный полк прошел в тюменском центре «Родник». Как сообщает реабилитационный центр, дети, педагоги и сотрудники центра «Родник» стали частью всероссийского движения «Бессмертный полк».

- Ребята приняли участие в мероприятии «Детство, опаленное войной». Прониклись подвигами ветеранов, детей-героев, приближающих победу, и почтили память погибших минутой молчания - говорится в сообщении.

Кроме того, побеседовать с ребятами пришёл участник СВО. Он рассказал, что помогает бойцам сохранять самообладание и воинский дух на передовой. Ребята изготовили панно с изображением танка, сплели маскировочную сеть, которая совсем скоро отправится в зону СВО.