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НовостиДом. Семья14 мая 2023 6:23

Тюменцам рассказали, как и когда садить свеклу и морковь

Дачники уже могут приступить к посадке
Виктория Терина
Тюменцам рассказали, как т когда садить свеклу и морковь

Тюменцам рассказали, как т когда садить свеклу и морковь

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским дачникам рассказали, как посеять свеклу и морковь. Рекомендации от специалистов приводит Тюменская область сегодня.

По мнению экспертов, свеклу нужно сеять в хорошо прогретый грунт, чтобы получить качественный урожай. Она довольно холодостойкая культура и переносит небольшие заморозки до – 2 градусов. Скороспелые сорта свёклы можно посадить и во второй половине июня, так урожай можно будет собрать в сентябре. Для её выращивания лучше выбрать солнечный участок.

Специалист советует на каждый квадратный метр грядки внести 3 кг компоста или перепревшего навоза, 500 г древесной золы, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры. Затем следует перекопать грунт на штык лопаты и разровняйте поверхность граблями.

- Морковь на ленте или в гранулах следует сеять в хорошо увлажненный грунт («болото») и накрыть укрывным материалом до первых всходов, - говорит дачница Нина Щербакова.