Тюменские спектакли покажут на фестивале «Особый взгляд» в Екатеринбурге

Фото: Спектакль-вербатим "Моя комната"

С 18 по 21 мая на площадке «Ельцин Центр» пройдет форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы». На нем 18 и 19 мая тюменцы представят две постановки, созданные при поддержке Молодежного театрального центра «Космос». Зрители фестиваля увидят спектакль-вербатим «Моя комната» и спектакль-перформанс «Старик и море».

18 и 19 мая состоятся показы «Моей комнаты» — спектакля-вербатима для одного зрителя от арт-группы KREATORZ — Тали Горевой и Камиллы Генераловой. Во время действия наблюдатель становится соучастником — «попадает в гости» к реальным людям с диагностированными ментальными расстройствами. Знакомится с историями и погружается в их внутренний мир.

18 мая в 16:00 всех желающих ждут на спектакль-перформанс «Старик и море» — исследование старости через пластику. Зритель услышит рассказы пожилых людей: они поделятся со зрителями своими чувствами. Актеры спектакля проживают на сцене эти эмоции в пластике. Автор постановки — Наталья Булатова. Режиссер — Дмитрий Соболев. Проект создан в рамках арт-резиденции «Архивация нас», кураторы — Александрина Шаклеева и Ринат Ташимов.

— Мы рады, что эти спектакли отметили на фестивале «Особый взгляд», созданном для поддержки социально незащищенных групп. Участие в таких событиях показывает, что «Космос» и его сообщества создают не только качественный, но и общественно значимый театральный продукт, который нужен самым разным людям, — поделилась Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя «Космоса».

Отметим, II Форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» представляет театральные и междисциплинарные практики социального искусства, созданные в Уральском федеральном округе. Кроме того, фестиваль включает в себя образовательную программу, а также онлайн-показы.