ОГЭ в Тюменской области будут сдавать больше 20 тысяч девятиклассников Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области больше 20 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ, об этом пишет «Вслух.ру.

Экзамены в основную волну начнутся 24 мая, но четыре школьника сдают экзамены в досрочный период, который стартовал 21 апреля и продлится до 16 мая. Чтобы получить аттестат выпускникам необходимо сдать четыре экзамена, в том числе: русский язык и математика. Их школьники будут сдавать 6 и 9 июня соответственно. Третий и четвертый экзамен сдаются из предметов по выбору. С учетом резервных дней основной период продлится до 1 июля, а чтобы исправить «неуды» есть дополнительный период в сентябре.

По вопросам государственной итоговой аттестации ученики и родители могут обратиться в свои школы или задать вопросы специалистам департамента образования и науки Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 56-93-30, 56-93-49.