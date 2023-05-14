В Ишиме 20 мая откроется обновленный музей Петра Ершова

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Обновленный музей Петра Ершова откроют в «Ночь музеев-2023», сообщает Тюменская линия. Открытие музея Ершова после капитального ремонта пройдет в Ишиме 20 мая. Гости смогут увидеть самую большую в мире коллекцию изданий сказки «Конёк-горбунок» на разных языках, пройти по обновленным залам здания и ознакомится с новыми выставками.

- Музейщики подготовили для ишимской публики интересную программу. К трем имеющимся локациям добавилась новая – на родине сказочника – в с. Ершово. Посетителей доставят туда на автобусе и устроят экскурсию в музей-усадьбу Петра Ершова, сказочный музей «Иванушки Петровича Д.», отчий дом семьи писателя и в храм Петра Столпника, - рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Шестакова.

Все площадки откроются в 16 часов 20 мая, а место сбора и время отправления экскурсионного автобуса в с. Ершова станет известно немного позднее. Все подробности и расписание можно узнать в группе музейного комплекса и на сайте.