В Тюменской области медики успешно прооперировали беременную женщину с аппендицитом Фото: Татьяна Коркина

Нижнетавдинские врачи успешно прооперировали беременную женщину с аппендицитом.

Женщина поступила в больницу на сроке беременности 13 недель, она жаловалась на возникшие боли внизу живота. После осмотра и исследования медики диагностировали острый аппендицит. Затем бригада врачей приступила к операции.

- Во время диагностики мы увидели измененный аппендикс, поэтому было принято решение провести лапароскопическую операцию, через проколы на животе, - рассказывает завотделением.

Операция длилась 40 минут, несмотря на беременность, которая доставила некоторые сложности, все прошло стандартно. Сейчас женщина переведена из реанимации в хирургию и остается под наблюдением медиков. Здоровью будущей мамы и ее ребенка ничего не угрожает.