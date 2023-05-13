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НовостиОбщество13 мая 2023 15:11

Сотрудники социального-реабилитационного центра «Семья» в Тюмени выезжали на помощь детям более 400 раз

Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды
Серафима Краснова
Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды.

Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды.

Фото: Татьяна Коркина

С 2008 года на базе тюменского регионального социального-реабилитационного центра «Семья» работает социальная служба экстренного реагирования «Ребенок и семья». Ее сотрудники оказывают психологическую и социальную помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе РСРЦН «Семья» отмечают, что работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды, где находятся психологи центра и инспекторы ПДН. Специалистам приходится сталкиваться с различными жизненными ситуациями и помогать детям, но чаще всего они связаны с нарушением прав несовершеннолетних или неблагополучием семей.

Согласно данным центра, сотрудникам службы за 2022 года приходилось осуществлять около 400 выездов и оказывать помощь 752 людям, в том числе 454 детям.