Сотрудники социального-реабилитационного центра «Семья» в Тюмени выезжали на помощь детям более 400 раз

Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды. Фото: Татьяна Коркина

С 2008 года на базе тюменского регионального социального-реабилитационного центра «Семья» работает социальная служба экстренного реагирования «Ребенок и семья». Ее сотрудники оказывают психологическую и социальную помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе РСРЦН «Семья» отмечают, что работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды, где находятся психологи центра и инспекторы ПДН. Специалистам приходится сталкиваться с различными жизненными ситуациями и помогать детям, но чаще всего они связаны с нарушением прав несовершеннолетних или неблагополучием семей.

Согласно данным центра, сотрудникам службы за 2022 года приходилось осуществлять около 400 выездов и оказывать помощь 752 людям, в том числе 454 детям.