Тюменский ветеринар рассказала, почему кошки любят траву-пырей

Трава-пырей содержит полезные витамины и фолиевые кислоты. Фото: Архив "КП"

С приходом весны в Тюмени и области проклюнулась трава-пырей и кошки вышли за ней на охоту. Ветеринар Марина Зудина объяснила, почему хвостатые питомцы так ее любят. По словам медика, трава-пырей содержит полезные витамины и фолиевые кислоты, пишет «Мегатюмень».

– В кошачьем организме пырей эффективно лечит гастрит, а также нормализует обмен веществ. Эта трава обладает жесткостью, активируя перистальтику кишечника. А еще кошкам нравится крапива, которая улучшает лактацию в период вскармливания котят. Любят они и петрушку, используя ее как мочегонное средство. В живой природе кошки ищут витамины сами. В зеленой траве много фолиевой кислоты, витамина В9, который повышает количество кислорода в крови, способствует росту животного, – уточнила ветеринар.

Кроме того, трава-пырей обладает абсорбирующими элементами и выводит лишнее из организма питомца, в том числе накопленные комки шерсти. По мнению медика, кошки также обожают молодые ростки пшеницы, ржи и ячменя.