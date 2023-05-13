В лагерях Тюменской области отдохнут более четырех тысяч детей из Югры

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с активом партии «Единая Россия» в ХМАО. По слова главы региона, в лагерях Тюмени отдохнут более четырех тысяч детей из Югры.

— Мы всегда рады гостям! Дети из Югры и Ямала по достоинству оценивают возможности наших детских лагерей. Загородные центры уже практически готовы к приему детей, сейчас проходят последние проверки контрольных органов. Персонал набран и обучен. Мы предполагаем, что с территории Югры порядка 4300-4500 детей в наших лагерях отдохнут, — рассказал губернатор Александр Моор.

Каждый год ребята из Югры проводят лето в семи загородных центрах Тюменской области. В частности, «Ребячьей республике», «Олимпийской Ребячке», «Алых парусах», «Витязе», «Серебряном бору», «Острове детства» и лагере имени Юрия Алексеевича Гагарина.