82 студента Тюменской области поборются за звание лучшего управленца

До 23 мая открыта регистрация на студенческий конкурс управленцев «Лидеры 72» Фото: Татьяна Коркина

До 23 мая открыта регистрация на студенческий конкурс управленцев «Лидеры 72». Попробовать свои силы смогут учащиеся из организаций высшего и профессионального образования от 16 до 35 лет. На конкурс уже заявились 82 студента из 12 учебных заведений Тюменской области.

К событию присоединятся 55 учащихся (67%) из ТюмГУ, ТИУ, ТГМУ, ТГИК, ГАУСЗ и Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева. Из них 48 конкурсантов учатся на бакалавриате, двое на магистратуре и пять на специалитете. Также за звание лучших поборются 27 человек (33%) из Ялуторовского медицинского и агротехнологического колледжей, Голышмановского агропедколледжа, Тюменского и Тобольского медколледжей и ТТСИиГХ. — У меня уже есть опыт участия в «Лидерах 72».

В прошлом году больше всего запомнились космический кейс с сиренами и тест на оценку лидерских компетенций. Решение кейса вызвало адреналин, поскольку необходимо было быстро генерировать варианты. А тест замотивировал изучить теорию менеджмента. Но помимо совершенствования навыков, я познакомилась и сблизилась с лидерами других студенческих сообществ.

В этом году вновь хочу испытать себя, чтобы понять, какие качества необходимо развивать для эффективной работы, — рассказала Ляйсан Айдбаева, победитель конкурса управленцев «Лидеры 72» в 2022 году.

Напомним, что в этом году расширилась география — стать участниками могут студенты из Югры и Ямала. А само состязание состоит из двух этапов. На заочном для всех зарегистрированных участников пройдет два тестирования — на эрудицию и на определение уровня управленческих компетенции.

В очный этап войдут 200 человек, которые набрали наибольшее количество баллов. 3-4 июня финалистов конкурсантов ждут ретест, организационно-деловая и интеллектуальная игры и решение кейсов от компаний-партнеров.

По итогам испытаний участников пригласят на собеседование с потенциальными работодателями. Победители — десять человек — получат стипендию Студенческого совета Тюменской области. Подробную информацию о конкурсе и других проектах можно найти в группе Студенческого совета Тюменской области в социальной сети ВКонтакте.