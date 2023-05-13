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НовостиОбщество13 мая 2023 13:02

82 студента Тюменской области поборются за звание лучшего управленца

До 23 мая открыта регистрация на студенческий конкурс управленцев «Лидеры 72»
Серафима Краснова
До 23 мая открыта регистрация на студенческий конкурс управленцев «Лидеры 72»

До 23 мая открыта регистрация на студенческий конкурс управленцев «Лидеры 72»

Фото: Татьяна Коркина

До 23 мая открыта регистрация на студенческий конкурс управленцев «Лидеры 72». Попробовать свои силы смогут учащиеся из организаций высшего и профессионального образования от 16 до 35 лет. На конкурс уже заявились 82 студента из 12 учебных заведений Тюменской области.

К событию присоединятся 55 учащихся (67%) из ТюмГУ, ТИУ, ТГМУ, ТГИК, ГАУСЗ и Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева. Из них 48 конкурсантов учатся на бакалавриате, двое на магистратуре и пять на специалитете. Также за звание лучших поборются 27 человек (33%) из Ялуторовского медицинского и агротехнологического колледжей, Голышмановского агропедколледжа, Тюменского и Тобольского медколледжей и ТТСИиГХ. — У меня уже есть опыт участия в «Лидерах 72».

В прошлом году больше всего запомнились космический кейс с сиренами и тест на оценку лидерских компетенций. Решение кейса вызвало адреналин, поскольку необходимо было быстро генерировать варианты. А тест замотивировал изучить теорию менеджмента. Но помимо совершенствования навыков, я познакомилась и сблизилась с лидерами других студенческих сообществ.

В этом году вновь хочу испытать себя, чтобы понять, какие качества необходимо развивать для эффективной работы, — рассказала Ляйсан Айдбаева, победитель конкурса управленцев «Лидеры 72» в 2022 году.

Напомним, что в этом году расширилась география — стать участниками могут студенты из Югры и Ямала. А само состязание состоит из двух этапов. На заочном для всех зарегистрированных участников пройдет два тестирования — на эрудицию и на определение уровня управленческих компетенции.

В очный этап войдут 200 человек, которые набрали наибольшее количество баллов. 3-4 июня финалистов конкурсантов ждут ретест, организационно-деловая и интеллектуальная игры и решение кейсов от компаний-партнеров.

По итогам испытаний участников пригласят на собеседование с потенциальными работодателями. Победители — десять человек — получат стипендию Студенческого совета Тюменской области. Подробную информацию о конкурсе и других проектах можно найти в группе Студенческого совета Тюменской области в социальной сети ВКонтакте.