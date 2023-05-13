В 2023 году событие объединит 500 начинающих специалистов старше 14 лет. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени присоединяются к образовательному форуму на Сахалине. Молодежный форум «ОстроVa» пройдет с 8 по 14 августа. В событии могут участвовать школьники с 14-ти лет. Заявку можно подать до 31 мая на платформе «Росмолодежь. События», пишет Moi-portal.ru

В 2023 году событие объединит 500 начинающих специалистов старше 14 лет из различных регионов России. Участникам проведут мастер-классы и экскурсии по острову. На треке мероприятия будут работать над созданием сервисов для правительства Сахалинской области и других крупных компаний. Кроме того, на форуме пройдет грантовый конкурс. Участникам нужно отправить проект в одном из 18 представленных направлений. Победитель получит грантовую поддержку от 1,5 миллиона рублей.

Добавим, в текущем году на форум уже поступило порядка 1000 заявок. В предыдущем году событие посетили двое тюменцев – Петр Головин и Наталья Бородина.