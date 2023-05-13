Какие лекарства должны быть в домашней аптечке каждого тюменца

Врач рассказала, какие лекарственные препараты должны быть в домашней аптечке каждого тюменца. Фото: Татьяна Коркина

Аптечка с основными лекарственными средствами должна быть в каждом доме. О том, как собрать и правильно хранить таблетки с микстурами рассказала заведующая терапевтическим отделение городской поликлиники №5 Елена Гулак. По мнению специалиста, необходимо помнить, что некоторые препараты пациенты могут принимать без назначения врача.

В первую очередь, стоит положить лекарства по понижению температуры тела. Например, парацетамол в дозировке 500 мг или ибупрофен в дозировке 400 мг. Кроме того, в аптечке должны быть лекарства от давления и диареи, пишет «Тюменская область сегодня».

— Многие люди по старой привычке держат дома супрастин, но это не лучший выбор. Данный препарат вызывает сонливость. Его нельзя принимать, если вы собираетесь сесть за руль транспортного средства, — уточнила Елена Гулак.

Также дома должны храниться перевязочные материалы и антисептики, которые помогут при травмах и порезах. Самый простой способ узнать о том, как правильно хранить лекарства - прочитать в инструкции соответствующий раздел и следовать правилам, отмеченным в нем.

Аптечка с основными лекарственными средствами должна быть в каждом доме, стоит помнить об этом, заявляет медицинский специалист.