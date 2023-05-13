В Тюмени у моста Влюбленных сбили ребенка на самокате

Авария произошла на улице Республики. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени у моста Влюбленных автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом редакции «КП-Тюмень» рассказали очевидцы происшествия.

На видеозаписи хорошо просматривается, как вокруг пострадавшего ребенка столпились люди. Авария произошла на улице Ленина, которая сейчас, согласно картам, скованна километровой пробкой, вблизи светофора. Прохожие вызвали ребенку скорую помощь, рассказывают очевидцы.

Кто стал вторым участником дорожно-транспортного происшествия пока неизвестно. Возле самокатчика стоят два транспортных средства: серый автомобиль Hyundai и мотоциклист.

— Вроде сбила машина, было слышно, как затормозить пытается. Водитель хотел проскочить, но не успел. Уже зеленый свет загорелся и люди пошли. Пострадал мальчик, на вид 12-13 лет. Лежал на спине, — рассказывают подробности ДТП очевидцы происходящего.

В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что мальчика сбили на пешеходном переходе.

— 12-летний мальчик сбит на пешеходном переходе на улице Ленина,2. Он получил травмы, обстоятельства выясняются, — кратко ответили редакции в пресс-службе ГИБДД.