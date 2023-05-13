В спектакле тюменской цирковой династии «Алиса в Зазеркалье» артистка исполнит номера на секретном реквизите

70 артистов выступят в театральном-цирковом спектакле «Алиса в Зазеркалье» на сцене Дворца искусства «Пионер». Фото: Архив "КП"

В спектакле тюменской цирковой династии артистка исполнит номера на секретном реквизите. Почти 70 артистов выступят в театральном-цирковом спектакле «Алиса в Зазеркалье» на сцене Дворца искусства «Пионер» по улице Челюскинцев. Мероприятие пройдет 29 мая, а также 3 и 4 июня, пишет «Тюменская линия».

Масштабное преставление с волшебством, в основу которого легло знаменитое произведение Льюиса Кэрролла, покажут жителям. Однако в тюменском представление Алисы было две. Режиссером-постановщиком спектакля стала популярная цирковая династия Непочатых, которая объединила в представлении цирковых артистов из студии «Арлекин» и сотрудников шоу братьев Непочатых.

– Мы сделали камерную преддипломную работу, где роль Алисы еще я сама играла, роль Шляпника исполнил теперь уже известный тюменский фокусник Александр Яблочков, участвовали студенты и наши артисты. На следующий год сделали дипломную работу, у нас тогда не было столько детей, как сейчас в студии, всего человек 10. Это был спектакль полностью без слов, все было решено номерами и сменой декораций, конечно, не таких грандиозных, как сейчас. В 2014 году мы показали его на сцене дворца искусств. После этого меня взяли на работу в «Пионер», так началась моя карьера здесь, – сообщила Евгения Непочатых.

Добавим, в тюменском спектакле было много сложных сцен. Режиссеры придумывали уникальные решения, как на сцене гусеница должна превратиться в бабочку. Бюджет спектакля составил более 1,5 миллиона рублей.