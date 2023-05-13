120 ребят из Тюменской области, ЯНАО и ХМАО примут участие в конкурсе «Безопасное колесо»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюмени юные автоинспекторы готовятся к конкурсу «Безопасное колесо». Почти 120 ребят примут участие в областном конкурсе «Безопасное колеса». Мероприятие пройдет с 15 по 18 мая в детском лагере «Остров детства».

Конкурс посвящен 50-летию движения ЮИД, в нем примут участие школьники из Югры, Ямала и Тюмени. Также в областную столицу приедут ребята из Мегиона и Салехарда. Участникам представят выставку служебного транспорта из разных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов.

Руководители подразделений Госавтоинспекции примут участие с ребятами в творческом конкурсе. Цель мероприятия – пропаганда дорожной безопасности среди младшеклассников, рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.