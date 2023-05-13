На кладбище в центре Тюмени похоронены именитые купцы, меценаты и общественные деятели. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени стартовал сезон экскурсий по Текутьевскому кладбищу. Организаторами мероприятий является краеведческое объединение. Жителям и гостям города предлагают посетить некрополь конца XIX века с экскурсоводами и через биографии похороненных там людей узнать больше об истории Тюмени.

Так, экскурсия «Прошлое и настоящее Текутьевского кладбища» рассказывает о горожанах, покоящихся там, вторая часть – о событиях первой половины XX века, пишет «Тюменская линия».

Напомним, на кладбище в центре Тюмени похоронены именитые купцы, меценаты и общественные деятели, а также военнослужащие. Например, тюменский купец Матвей Вяткин. Здесь сохранились около сотни дореволюционных надгробий разных форм, в том числе саркофаги и стелы.

Добавим, прогулки по кладбищу в теплую погоду проводят раз в две недели.