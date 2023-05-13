В Тюменской области пьяные подростки на папиной машине врезулись в столб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюменской области ранним утром на улице Школьной в поселке Андреевском произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали подростки. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области, 16-летний парень, двигаясь на папиной машине, не справился с управлением и въехал в столб.

— В LADA вместе с водителем находились два подростка, с вечера компания отмечала 16-летие пассажира, пили пиво, а под утро один из подростков решил прокатить друзей - проник в гараж, где взял машину отца, ключи находились в автомобиле. Отец в это время спал, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили подростков на алкоголь. У водителя алкотестер показал 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ДТП травмы получила 14-летняя пассажирка, которая приехала к родственникам в поселок. Девочка получила легкие ранения.

Материалы проверки инспекторы передали в подразделение по делам несовершеннолетних.