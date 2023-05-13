Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 11 тюменских компаний

Санкции подразумевают блокирование имущества компаний на территории Украины. Фото: Архив "КП"

Тюменские компании попали в санкционный список Украины. Сегодня президент Владимир Зеленский опубликовал список юрлиц, на которых накладываются определенные ограничения. Туда попали и тюменские организации.

Так, в санкционный список вошли следующие компании: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности, ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс» и завод «Сибгазаппарат», которая специализируется на производстве труб. Там же оказались «ГМС Нефтемаш» и «Сибнефтемаш», а также несколько компаний, занимающихся деятельностью в сфере нефти и газа, а также строительства.

Напомним, санкции подразумевают блокирование имущества компаний на территории Украины и прекращение всех торговых операции между страной и предприятиями. Зеленский в социальных сетях отметил, что организации, против которых введены ограничения, имеют «значительные активы» в банках Украины.