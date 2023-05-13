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НовостиПолитика13 мая 2023 5:43

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 11 тюменских компаний

Санкции подразумевают блокирование имущества компаний на территории Украины
Серафима Краснова
Санкции подразумевают блокирование имущества компаний на территории Украины.

Санкции подразумевают блокирование имущества компаний на территории Украины.

Фото: Архив "КП"

Тюменские компании попали в санкционный список Украины. Сегодня президент Владимир Зеленский опубликовал список юрлиц, на которых накладываются определенные ограничения. Туда попали и тюменские организации.

Так, в санкционный список вошли следующие компании: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности, ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс» и завод «Сибгазаппарат», которая специализируется на производстве труб. Там же оказались «ГМС Нефтемаш» и «Сибнефтемаш», а также несколько компаний, занимающихся деятельностью в сфере нефти и газа, а также строительства.

Напомним, санкции подразумевают блокирование имущества компаний на территории Украины и прекращение всех торговых операции между страной и предприятиями. Зеленский в социальных сетях отметил, что организации, против которых введены ограничения, имеют «значительные активы» в банках Украины.