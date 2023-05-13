Врачи в Тюмени спасли 57-летнего мужчину с онкологией от инвалидности

Ситуация усугублялась сопутствующими заболеваниями: онкологией и гипертонией. Фото: Татьяна Коркина

Врачи в Тюмени спасли мужчину от инвалидности. В областную клиническую больницу №1 поступил 57-летний тюменец , который получил тяжелые травмы в ванной комнате. Мужчина потерял сознание и пролежал так пять часов. Медики заметили, что у пациента прогрессирует синдром позиционного сдавливания, когда мягкие ткани или крупные сосуды на конечностях подвергаются длительному сдавливанию.

Шансы сохранить пациенту конечности шли на минуты. Кроме того, ситуация усугублялась сопутствующими заболеваниями: онкологией и гипертонией, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

— Мы незамедлительно начали интенсивную терапию. В план лечения была включена комплексная инфузионно-дезинтоксикационная, антибактериальная, гепатопротекторная терапия, препараты для поддержания деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, коррекция водно-электролитных нарушений. Уже через час после поступления пациента подключили к аппарату заместительной почечной терапии. Благодаря чему, через девять суток лечения, почки пациента снова заработали, — сообщила врач-анестезиолог Юлия Крючек.

Перед медиками стояла непростая задача: спасти мужчине конечности и жизнь. Несколько раз за операцию пациенту делали переливание крови. На 35 сутки от начала лечения, угроза жизни тюменца миновала.