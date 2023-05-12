Футбольный клуб «Тюмень» 14 мая сыграет с омскими спортсменами на домашнем поле

Фото: ФК «Тюмень».

Футбольный клуб «Тюмень» примет конкурента за выход ФНЛ. В первом туре тюменский клуб дважды обыграл «Иртыш», пишет «Вслух.ру». Так, 14 мая «Тюмень» проведет второй из пяти матчей второго этапа Первенства России по футболу среди команд второй лиги. Тюменские спортсмены попробуют сразиться за медали и выход в лигу выше ФНЛ.

На сегодняшний день футбольный клуб «Тюмень» находится на первом месте в турнирной таблице с 50-ю очками, команда «Иртыш» буквально «наступает на пятки». Тюменцы одерживали уже победу над омичами «всухую». Сначала 6 сентября, матч закончился со счетом 3:0, потом 1 ноября, тюменские футболисты забили четыре гола в ворота соперника.

Сейчас для команды «Тюмень» это будет второй домашний матч. Игра начнется в 17:00.