Урал и Тюменскую область 13 мая 2023 года накроет мощная волна летнего тепла

Потепление продержится до 26 мая 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

Теплая погода уже вскоре ворвется в Тюменскую область. Об этом гласят данные прогноза погоды от Росгидрометцентра. По информации метеорологов, уже с 13 мая 2023 года с востока через Омск в Урал будет двигаться огромная волна с теплом. Она охватит уральские города 13 и 14 мая 2023 года и продержится несколько дней.

Тепло охватит, в частности, Алтайский край, Свердловскую, Кемеровскую и Курганскую области, а также и Тюменскую область. Но если в Екатеринбурге ожидается потепление до +17 градусов Цельсия, что вполне можно назвать летней погодой, то в Тюмени – лишь до +14 градусов на самом юге региона и до +10 градусов на севере.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Потепление продержится в Тюменской области до 26 мая 2023 года, после чего ненадолго вновь похолодает.