Губернаторские выборы в Тюменской области пройдут по референдумному сценарию

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором. По мнению эксперта, главным итогом рабочей встречи главы региона с Путиным стало одобрение его участия в губернаторских выборах.

– Это было предсказуемо, потому что Тюменская область давно уже занимает топовые позиции. Это регион, в котором идет рост по всем показателям: и по экономическим, и по социальным. Президент отдельно отметил рост численности населения в Тюменской области, – уточнил Анатолий Гагарин.

Кроме того, уверен Владимир Путин, Моор находится на высоких позициях и по уровню одобрения работы, население его поддержит. Судя по всему, предположил эксперт, выборы губернатора в Тюменской области пройдут по референдумному сценарию, поэтому ярой конкуренции на них не будет.

Большинство проголосовавших за будут из Тюменской области, а не из ХМАО и ЯНАО. По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, Александру Моору есть что предъявить и показать в ходе избирательной кампании.