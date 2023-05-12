Человек погиб в пожаре в селе Коточиги Викуловского района 12 мая ночью

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Один человек погиб в пожаре в селе Коточиги Викуловского района сегодня ночью, 12 мая. По данным ГУ МЧС России Тюменской области, на пульт диспетчера 131-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме.

– На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение жилого дома по всей площади. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший человек, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Для тушения пожара от МЧС привлекалось шесть спасателей и четыре единицы техники. Сотрудники ведомства устанавливают причину возникновения пожара.