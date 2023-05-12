В Тюмени похоронят бойца спецоперации Валерия Зятькова, которого год считали пропавшим без вести

Похороны бойца пройдут 12 мая на улице Юрия Семовских. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени простятся с участником спецоперации, которого с 2022 года считали без вести пропавшим. Валерий Зятьков скончался в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения, рассказала руководитель тюменской городской молодежной общественной организации «Клубное объединение старшеклассников ВЕГА».

«Уже почти целый год мы жили надеждой, мы верили, что чудо бывает, что, пропав без вести на СВО, он однажды даст о себе знать, он вернется и, как в юности, скажет всем: «Ну чё вы шумите? Садитеся, улыбайтеся...», – пишет в социальных сетях Галина Кузьмичева.

Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в военном комиссариате города.

Напомним, Валерий Зятьков окончил городской комсомольский штаб «Юность», был комиссаром отряда «Пламя». Друзья и близкие характеризуют его как доброго и надежного человека.

Прощание с бойцом пройдет сегодня, 12 мая, в 12 часов дня в ритуальном зале на улице Юрия Семовских.